Капитана затонувшего в Чёрном море катамарана арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал капитана катамарана, затонувшего в Чёрном море недалеко от посёлка Джубга. Об этом сообщил журналистам старший советник юстиции туапсинский транспортный прокурор Максим Степаненко.

Капитана подозревают в ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть людей. У мужчины не было лицензии на перевозку пассажиров.

Ранее сообщалось, что жертвами ЧП с катамараном стали две женщины. На борту катера, вместимость которого составляет всего 12 человек, находилось 55 пассажиров. Лайф публиковал фото и видео с места трагедии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.