Главный диетолог Минздрава опроверг сообщения о норме потребления молока

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что для здорового взрослого человека не существует конкретных ограничений в потреблении молочных продуктов. Об этом врач рассказал ТАСС.

По его словам, они являются ценными пищевыми продуктами, так как обладают высокой биологической ценностью: содержат почти все вещества, необходимые и незаменимые для роста и развития организма.

— Поэтому таких ограничений я не знаю. Официальных, научно обоснованных [данных. — Прим. Лайфа] не знаю. Если человек здоров или даже болен, но не имеет нарушений пищеварения, употребление молочных продуктов полезно, — сказал Тутельян.

Примечательно, что большое значение молочные продукты имеют для питания как детей, так и пожилых людей, также это одни из наиболее ценных продуктов для спортсменов и диабетиков.

При этом ранее врачи рассказали, какое количество молочных продуктов является оптимальным, а какое — опасным.