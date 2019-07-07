Эксперт: Победа россиян в GMC показала эффективность системы "карьерных лифтов"

По словам политолога, это заставляет более внимательно присмотреться ко всем государственным усилиям, которые реализуются в этом направлении.

Чемпионство россиян на Global Management Challenge показало, что система "карьерных лифтов" в РФ начинает приносить плоды и эффективна не только на региональном уровне, но и на международном. Такое мнение Лайфу высказал политолог, глава федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.

— Надо обратить внимание на то, что участники были полуфиналистами "Лидеров России". Для них это тот этап, который свидетельствует о том, что вот эта система "карьерных лифтов" в России не только начинает приносить свои плоды, но и имеет зримое воплощение. Не только на уровне регионов, когда мы видим, что победители "Лидеров России" становятся министрами, заместителями губернаторов, занимают другие важные посты в российской исполнительной власти, но мы видим, что даже на международном уровне, сталкиваясь с представителями команд из других государств, они тоже себя показывают не просто неплохо, а даже очень хорошо, — отметил эксперт.

Однако Старовойтов добавил, что такого рода "лифтами" надо уметь пользоваться, нужно понимать, какие условия есть для попадания вот в этот самый "лифт" и какие качества там востребованы.

— Те, кто, очевидно, на примере вот этой команды победителей и "Лидеров России", занимает высокие посты, те, кто понимает, как можно использовать технологии, которые предоставляет государство, тот в этой игре и оказывается победителем. Поэтому инструменты есть, а то, кто как ими пользуется, зависит от талантов, мозгов, работоспособности каждого участника этой гонки, — добавил политолог.

Напомним, российская команда стала абсолютным чемпионом в мировом финале Global Management Challenge, который проходил в Екатеринбурге. В состав команды "Отцы и дети" вошли участники флагманских проектов АНО "Россия — страна возможностей" — конкурса "Лидеры России" и Кубка "Управляй!".