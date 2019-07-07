Эксперт: Победа россиян в GMC показала эффективность системы "карьерных лифтов"

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Фото © Пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей"

По словам политолога, это заставляет более внимательно присмотреться ко всем государственным усилиям, которые реализуются в этом направлении.

Чемпионство россиян на Global Management Challenge показало, что система "карьерных лифтов" в РФ начинает приносить плоды и эффективна не только на региональном уровне, но и на международном. Такое мнение Лайфу высказал политолог, глава федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.

Надо обратить внимание на то, что участники были полуфиналистами "Лидеров России". Для них это тот этап, который свидетельствует о том, что вот эта система "карьерных лифтов" в России не только начинает приносить свои плоды, но и имеет зримое воплощение. Не только на уровне регионов, когда мы видим, что победители "Лидеров России" становятся министрами, заместителями губернаторов, занимают другие важные посты в российской исполнительной власти, но мы видим, что даже на международном уровне, сталкиваясь с представителями команд из других государств, они тоже себя показывают не просто неплохо, а даже очень хорошо, — отметил эксперт.

Однако Старовойтов добавил, что такого рода "лифтами" надо уметь пользоваться, нужно понимать, какие условия есть для попадания вот в этот самый "лифт" и какие качества там востребованы.

— Те, кто, очевидно, на примере вот этой команды победителей и "Лидеров России", занимает высокие посты, те, кто понимает, как можно использовать технологии, которые предоставляет государство, тот в этой игре и оказывается победителем. Поэтому инструменты есть, а то, кто как ими пользуется, зависит от талантов, мозгов, работоспособности каждого участника этой гонки, — добавил политолог.

Напомним, российская команда стала абсолютным чемпионом в мировом финале Global Management Challenge, который проходил в Екатеринбурге. В состав команды "Отцы и дети" вошли участники флагманских проектов АНО "Россия — страна возможностей" — конкурса "Лидеры России" и Кубка "Управляй!".

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