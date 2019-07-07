В Польше 11 украинцев пострадали в ДТП из-за уснувшего за рулём водителя

Мужчина признался полицейским, что проснулся, лишь когда транспортное средство оказалось на траве.

Автобус с украинскими номерами попал в ДТП на трассе в Польше из-за уснувшего за рулём водителя, в результате пострадало 11 человек. Об этом сообщает Kontakt 24.

Авария произошла в Опольском воеводстве утром 7 июля на автомагистрали A4 по направлению к Вроцлаву. Автобус въехал в глубокий ров и оказался на траве. 50-летний водитель признался полицейским, что уснул за рулём. Проснулся он лишь тогда, когда автобус очутился на земле вместо дорожного полотна.

Всего в автобусе находилось 37 человек, в том числе два водителя. Все они являются гражданами Украины. С места ДТП было госпитализировано одиннадцать человек, в том числе двое детей в возрасте семи и одиннадцати лет.

К настоящему моменту пятеро пострадавших уже покинули больницы.

Ранее Лайф сообщал, что в Польше сгорел перевозивший украинских туристов автобус.