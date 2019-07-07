Россияне впервые в истории завоевали золото на ЧМ по пляжному волейболу

Спортсмены представят Россию на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу.

В финале, который проходил в Гамбурге, спортсмены встретились с хозяевами соревнований — Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером. Красильников и Стояновский уступили немцам в первом сете, однако взяли второй и оказались сильнее на тай-брейке. Встреча завершилась со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11).

Отметим, что это золото стало первым для России в пляжном волейболе за всю историю чемпионатов мира. Ранее в 2007 году наши соотечественники брали серебро, а в 2017 году — бронзу.

Напомним, что общий призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов. Также победители получают путёвку на Олимпийские игры — 2020, которые пройдут в Токио.