В Германии перевернулся автобус, пострадало 40 человек — видео

В Германии 40 человек пострадали в результате аварии с автобусом, водитель которого не справился с управлением. Об этом сообщает Westfalen-Blatt.
Инцидент произошёл в ночь на 7 июля в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Всего в автобусе находилось 40 человек.
— По имеющейся информации, 10 человек, включая двух водителей, получили серьёзные ранения в результате аварии и были госпитализированы. Другие пассажиры получили лёгкие травмы, — сказано в отчёте местной полиции.
NRW: Reisebus kippt auf Autobahn um – Dutzende Verletzte https://t.co/PJuL7qYUKJ pic.twitter.com/IT16rLF1xD— WELT (@welt) 7 июля 2019 г.
Как отмечается, не справившийся с управлением 52-летний водитель работает в компании, которой принадлежит автобус, уже 20 лет и считается особенно надёжным. По какой причине он потерял контроль над транспортным средством, пока не понятно.
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