В Германии перевернулся автобус, пострадало 40 человек — видео

Десять из них, в том числе двое водителей, были госпитализированы. Причины аварии уточняются.

В Германии 40 человек пострадали в результате аварии с автобусом, водитель которого не справился с управлением. Об этом сообщает Westfalen-Blatt.

Инцидент произошёл в ночь на 7 июля в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Всего в автобусе находилось 40 человек.

— По имеющейся информации, 10 человек, включая двух водителей, получили серьёзные ранения в результате аварии и были госпитализированы. Другие пассажиры получили лёгкие травмы, — сказано в отчёте местной полиции.

Как отмечается, не справившийся с управлением 52-летний водитель работает в компании, которой принадлежит автобус, уже 20 лет и считается особенно надёжным. По какой причине он потерял контроль над транспортным средством, пока не понятно.