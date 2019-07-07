Соловьёв о "гримасах" Зеленского: Пришло осознание ужаса, в который он ввязался

Телеведущий отметил: для того чтобы занимать пост главы государства, быть "хорошим парнем" недостаточно.

Странное поведение президента Украины Владимира Зеленского можно объяснить тем, что он осознал "ужас, в который ввязался". Такое мнение в своём телеграм-канале высказал телеведущий Владимир Соловьёв.

— Что с Зеленским? Тяжело похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался. Жизнь не сериал. Ответственность за судьбу страны, жизни людей, необходимость принимать сложнейшие решения, а не озвучивать роль, оказались тяжелейшим испытанием, — написал Соловьёв.

Телеведущий также отметил, что быть просто "хорошим парнем" недостаточно, а нужно ещё обладать знаниями, умениями и навыками для такой ответственной работы.

Удивилась странным "гримасам" Зеленского и телеведущая Ольга Скабеева.

— Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? — написала она в своём телеграм-канале.

Уже спустя час она опубликовала новый пост, где призвала "не травить" президента Украины. Скабеева привела цитату из его речи и отметила, что совещание длилось больше часа.

— То есть человек и правда устал. Не травите Зеленского! — заключила телеведущая.

Ранее невролог объяснил странное поведение Владимира Зеленского на совещании его сильной усталостью.