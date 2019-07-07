СМИ назвали возможных крёстных сына Меган Маркл и принца Гарри

Члены королевской семьи по-прежнему отказываются называть, кто стал крёстным отцом и крёстной матерью новорождённого принца.

Британские СМИ назвали наиболее вероятных претендентов на роль крёстных родителей новорождённого сына Меган Маркл и принца Гарри.

По утверждению издания The Sun, крёстным малыша Арчи с наибольшей вероятностью стал близкий друг принца Гарри Чарли ван Страубензи. Член королевской семьи дружит с британским аристократом бельгийского происхождения ещё со школьной скамьи.

Примечательно, что Томас ван Страубензи, старший брат Чарли, также состоит в хороших отношениях с Виндзорами. Ранее он стал крёстным отцом принцессы Шарлотты, дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Таким образом, британские издания считают, что теперь пришла очередь и младшего ван Страубензи стать крёстным.

Что касается крёстной матери, то ею, возможно, является любимая няня Гарри Тигги Петтифер, которая была среди гостей на крещении Арчи. Также на роль крёстной может претендовать Кейт Миддлтон.

Кроме того, издание не сводит со счетов и кандидатуры близких друзей пары — Джорджа и Амаль Клуни, друга семьи Марка Дайера и сестёр принцессы Дианы — леди Джейн Феллоуз и леди Сару Маккоркодейл, которые появились на фото королевской семьи после обряда крещения.

Напомним, что 6 июля герцог и герцогиня Суссекские крестили своего первенца Арчи в часовне в Виндзорском замке.