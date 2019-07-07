Под Ярославлем опекуны привязали пятилетнего мальчика к столбу

Ребёнок находится на обследовании в больнице, остальные дети помещены в реабилитационный центр.

Представители отдела по работе с несовершеннолетними обнаружили пятилетнего мальчика привязанным к столбу во дворе, когда пришли к многодетной семье в селе Юрьевском. Правоохранители Ярославской области проводят проверку по факту произошедшего.

— Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу, — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального УМВД РФ Марина Кокуева.

По словам собеседницы агентства, многодетная семья характеризуется как положительная, дети живут в очень хороших условиях. У пары один ребёнок — свой, другой — усыновлённый, ещё шесть детей находятся в семье под опекой.

Обнаруженный привязанным к столбу мальчик находится на медицинском обследовании, остальных детей поместили в реабилитационный центр.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области отметил, что семья опекунов мальчика приехала в регион на время из Московской области. В аппарате омбудсмена возбуждено производство, по его итогам вынесут заключение и направят в госорганы.