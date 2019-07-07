В Нижнем Новгороде выпал июльский "снег" — видео

"Снег" выпал сегодня, 7 июля, в Нижнем Новгороде. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Типичный Нижний Новгород" во "ВКонтакте".

— Лето сломалось, — говорится в подписи к видео.

В беседе с РИА "Новости" начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева рассказала, что это был рыхлый град.

— В Нижнем Новгороде низкая облачность, но при этом присутствует интенсивный прогрев нижних слоёв атмосферы. Облака несут в себе много влаги, и она выпадает в виде града, — сказала Мокеева.

По её словам, самый поздний снегопад в Нижнем Новгороде был зафиксирован 24 июня 1983 года.