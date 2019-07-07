В Тюмени упавший в реку высоковольтный кабель убил всю рыбу

По факту случившегося следователи проводят проверку. Они уточнили, что пострадавших среди людей нет.

В Тюмени около понтонной переправы баржа с подъёмным краном зацепила высоковольтный кабель. В результате он упал в реку Тура и убил рыбу, находившуюся вблизи места инцидента, сообщает 72.ru.

— Их корабль плыл снизу вверх, на нём находился кран с поднятой стрелой. Не знаю, как так вышло, но, по всей видимости, они этого сами не заметили. Стрела крана сорвала высоковольтный кабель, провод упал в Туру. В этот момент на мосту находились наши сотрудники. Они увидели сильную вспышку, после чего в реке всплыла вся рыба, — рассказал генеральный директор переправы Артур Сулиманов.

Как отмечается, в момент произошедшего на берегу и на мосту находились люди. На самой барже было восемь человек.

— На борту корабля находилось восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал и не погиб. Тем не менее Уральским следственным управлением на транспорте по данному факту сейчас проводится проверка, — рассказали в ведомстве.

По словам следователей, электрическая дуга образовалась из-за обрыва провода и дождя.