В Тюмени упавший в реку высоковольтный кабель убил всю рыбу

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По факту случившегося следователи проводят проверку. Они уточнили, что пострадавших среди людей нет.

В Тюмени около понтонной переправы баржа с подъёмным краном зацепила высоковольтный кабель. В результате он упал в реку Тура и убил рыбу, находившуюся вблизи места инцидента, сообщает 72.ru.

Их корабль плыл снизу вверх, на нём находился кран с поднятой стрелой. Не знаю, как так вышло, но, по всей видимости, они этого сами не заметили. Стрела крана сорвала высоковольтный кабель, провод упал в Туру. В этот момент на мосту находились наши сотрудники. Они увидели сильную вспышку, после чего в реке всплыла вся рыба, — рассказал генеральный директор переправы Артур Сулиманов.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%EB%E5%F1%EE%E1%E0%E7%E0%20%F2%F3%F0%E0&section=search&z=photo-29725575_456284185%2Fwall-29725575_636664" target="_blank">Михаил Мельников</a></p>

Как отмечается, в момент произошедшего на берегу и на мосту находились люди. На самой барже было восемь человек.

На борту корабля находилось восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал и не погиб. Тем не менее Уральским следственным управлением на транспорте по данному факту сейчас проводится проверка, — рассказали в ведомстве.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-79629451_145802" target="_blank">Подслушано Тюмень Мыс Тарманы</a></p>

По словам следователей, электрическая дуга образовалась из-за обрыва провода и дождя.

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