Акинфеев отказался возвращаться в сборную России ради Евро-2020

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не планирует возвращаться в сборную России, чтобы принять участие в чемпионате Европы 2020 года. Об этом он сообщил во время встречи с болельщиками красно-синих.

— Возвращение в сборную на Евро-2020? Если честно, это маловероятно. Я не отменяю свои решения. Я уже сделал свой выбор в пользу ЦСКА, — цитирует футболиста Sport24.

Акинфеев добавил, что у него фактически "не было других вариантов". По словам спортсмена, он посчитал правильным остаться в своём родном клубе до завершения контракта.

Напомним, что 16-е первенство Европы по футболу пройдёт летом 2020 года. Сейчас сборная России выступает в группе I в отборе на ЧЕ. Команда Станислава Черчесова занимает вторую строчку в группе, уступая Бельгии, и имеет в активе девять очков. В рамках отборочного этапа национальной команде предстоит сыграть ещё шесть матчей.