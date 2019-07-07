Захвативший заложников житель Одессы требовал $1 млн и вертолёт

Переговоры между злоумышленником и сотрудниками правоохранительных органов длились около трёх часов.

Житель Одессы в течение нескольких часов удерживал заложников, требуя один миллион долларов и вертолёт. Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

— Вооружившись ножом, он [местный житель — Прим. Лайфа] зашёл в первое попавшееся финансовое учреждение и, закрыв за собой дверь, потребовал у работниц деньги, — пояснил он.

Но выданная денежная сумма показалась злоумышленнику недостаточно большой, и он приказал звонить в полицию, чтобы запросить миллион долларов и частный вертолёт.

По официальной информации, переговоры велись около трёх часов, правонарушитель был непреклонен и "продолжал требовать вертолёт и деньги". В результате в здание ворвался спецотряд и обезвредил преступника.

Сейчас захватчик находится в отделении полиции, в его отношении возбуждено два уголовных дела.