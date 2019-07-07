Билл Гейтс пошутил, что Джобс поднял Apple при помощи магии и заклинаний

В то же время он отметил, что в жизни он не встречал второго человека, который обладал такими же талантами, как бывший глава "яблочной компании".

Основатель компании Apple Стив Джобс обладал даром взять умирающую компанию и превратить в самую дорогую в мире. Как заявил глава Microsoft Билл Гейтс в интервью программе Fareed Zakaria GPS на канале CNN, в этом ему помогли "магия и заклинания".

Бизнесмен добавил, что видел, как люди после "заклинаний" Джобса были "загипнотизированы".

— Я мелкий волшебник, мои заклинания не работают, — сказал Гейтс.

Глава "Майкрософта" также добавил, что в жизни он не встречал второго человека, который обладал такими же талантами, как Джобс.

Стив Джобс основал компанию Apple вместе со своим другом Стивом Возняком в 1976 году. Спустя 11 лет он вынужден был покинуть корпорацию из-за разногласий с инвесторами, однако в 1997 году вернулся в фирму на позицию CEO. В 2011 году Джобс умер от рака поджелудочной железы.

Стоит добавить, что Гейтс не первый раз высказывается в отношении своих конкурентов. Например, ранее основатель компании Microsoft назвал своей самой главной ошибкой в карьере то, что позволил корпорации Google приобрести и развивать операционную систему Android.