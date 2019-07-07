В Уфе шестилетний мальчик из многодетной семьи умер, запутавшись в колготках

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Фото © ТАСС / Константин Лемешев

На место инцидента были экстренно вызваны врачи, однако помочь ребёнку они уже не могли.

В Уфе шестилетний мальчик умер из-за того, что запутался в колготках, сообщает UFA1.RU со ссылкой на источник.

Ребёнок рос в многодетной благополучной семье, которая не состоит на учёте. Собеседник портала отметил, что родители могли просто недоглядеть за мальчиком.

По факту гибели несовершеннолетнего проводится доследственная проверка.

Специалисты Следственного комитета Башкирии осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизу и сейчас опрашивают членов семьи погибшего ребёнка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются и уточняются, — рассказали в ведомстве.

Следователи придерживаются версии, что произошедшее — несчастный случай.

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