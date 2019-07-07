В Уфе шестилетний мальчик из многодетной семьи умер, запутавшись в колготках

На место инцидента были экстренно вызваны врачи, однако помочь ребёнку они уже не могли.

В Уфе шестилетний мальчик умер из-за того, что запутался в колготках, сообщает UFA1.RU со ссылкой на источник.

Ребёнок рос в многодетной благополучной семье, которая не состоит на учёте. Собеседник портала отметил, что родители могли просто недоглядеть за мальчиком.

По факту гибели несовершеннолетнего проводится доследственная проверка.

— Специалисты Следственного комитета Башкирии осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизу и сейчас опрашивают членов семьи погибшего ребёнка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются и уточняются, — рассказали в ведомстве.

Следователи придерживаются версии, что произошедшее — несчастный случай.