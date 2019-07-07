Видео со странным поведением Зеленского назвали монтажом

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко пытаются дискредитировать действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя видеозапись, на которой глава государства ведёт себя очень странно.
— Есть люди, которые заинтересованы в дискредитации президента, — цитирует Погребинского портал URA.RU. — Это в основном те, кто представляет старую команду, команду Порошенко.
Политолог добавил, что запись совещания, на котором присутствовал Зеленский, не велась в прямом эфире, а была смонтирована. Погребинский утверждает, что те, кто смотрел полную версию, не увидели там ничего необычного.
Ранее невролог объяснил странное поведение Владимира Зеленского на совещании его сильной усталостью, а телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что украинский лидер осознал "ужас, в который он ввязался".
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