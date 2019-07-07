Видео со странным поведением Зеленского назвали монтажом

Политолог Михаил Погребинский считает, что те, кто смотрел полную версию ролика, не увидели там ничего необычного.

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко пытаются дискредитировать действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя видеозапись, на которой глава государства ведёт себя очень странно.

— Есть люди, которые заинтересованы в дискредитации президента, — цитирует Погребинского портал URA.RU. — Это в основном те, кто представляет старую команду, команду Порошенко.

Политолог добавил, что запись совещания, на котором присутствовал Зеленский, не велась в прямом эфире, а была смонтирована. Погребинский утверждает, что те, кто смотрел полную версию, не увидели там ничего необычного.

Ранее невролог объяснил странное поведение Владимира Зеленского на совещании его сильной усталостью, а телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что украинский лидер осознал "ужас, в который он ввязался".