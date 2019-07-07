В Белоруссии Mercedes с 10 людьми упал в канал, погибло пять человек

Находившийся за рулём мужчина был нетрезв. Его уже лишали водительских прав за пьяное вождение.

В Белоруссии Mercedes GL с 10 людьми упал в мелиоративный канал из-за того, что водитель не справился с управлением. Инцидент произошёл недалеко от города Белоозёрска, сообщили в СК республики.

— В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали. Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования, в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя, — сказано в сообщении ведомства.

По словам официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, водителя автомобиля в 2009 году уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем за собой по неосторожности смерть двух или более лиц. Правоохранители допрашивают свидетелей случившегося.