Более 4 тысяч россиян не стали менять или сдавать авиабилеты из Грузии

На момент подписания указа в стране находилось около 54 тысяч россиян, однако к нынешнему моменту их число сократилось на 90%.

Порядка 4,5 тысячи россиян, которые на данный момент находятся в Грузии, не стали обменивать или сдавать авиабилеты после указа о прекращении воздушного сообщения между этой страной и РФ. Об этом журналистам рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих.

— Сейчас наши оценки показывают, что из тех, кто не сдал билеты, не обменял их на более раннее время, осталось около 4,5 тысячи человек, которые никаким образом не проявили желания сдать билеты, улететь раньше, — сказал он.

Дитрих отметил, что на момент подписания указа в стране находилось около 54 тысяч россиян, однако к нынешнему моменту их число сократилось на 90%.

В связи с этой ситуацией в Минтрансе выделены дополнительные средства на то, чтобы россияне могли выехать из Грузии через соседние аэропорты и на следующей неделе, уже после вступления в силу запрета на перелёты.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста. Грузинский лидер Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её "врагом и оккупантом".

Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. Сегодня, 7 июля, грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.