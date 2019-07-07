В Минтрансе оценили потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Точные цифры будут подсчитаны к концу следующей недели в зависимости от объёма билетов, возвращённых пассажирами.

Министерство транспорта России предварительно оценило в три миллиарда рублей потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

— Предварительно мы оценивали эту сумму — предварительно, очень предварительно — в районе около трёх миллиардов рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды, — заявил министр.

Дитрих отметил, что окончательно авиакомпании подсчитают понесённые убытки к концу следующей недели. Суммы уточняются и пересчитываются в зависимости от объёма билетов, возвращённых пассажирами.

Ранее грузинская сторона оценила общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в 200–300 миллионов долларов.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста. Президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян.