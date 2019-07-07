В Мексику не пустили ещё 14 человек с паспортами РФ

В Мексику не пустили ещё 14 человек с паспортами Российской Федерации. Они прилетели в Канкун рейсом авиакомпании Nordwind, сообщили РИА "Новости" в Посольстве России в Мехико.

По словам сотрудников дипмиссии, местная миграционная служба считает, что цели их поездки не соответствуют заявленной. Дипломаты выясняют точные причины отказа во въезде гражданам с российскими паспортами.

За последние дни это уже второй случай, когда группе людей с документами РФ отказывают во въезде в аэропорту Канкуна. Ранее пограничники задержали 10 человек, прибывших рейсом авиакомпании Azur Air. Большинство из них уже депортировали из Мексики.