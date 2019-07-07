Медведчук рассказал, как президент РФ стал крёстным отцом его дочери

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, как попросил президента РФ Владимира Путина стать крёстным отцом его дочери.

— Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая просила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом, — сказал Медведчук в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Политик уточнил, что радостное для семьи событие произошло в 2004 году, и добавил, что его младшая дочь видится со своим крёстным отцом.

Сам Медведчук рассказал, что познакомился с Владимиром Путиным в начале 2000-х, и, когда он возглавлял Администрацию Президента Украины Леонида Кучмы, они с российским лидером виделись.

Ранее Медведчук уже признавался, что считает президента РФ хорошим крёстным отцом своей дочери.