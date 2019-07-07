Через окно быстрее. Одесский спецназ не смог выбить дверь в ходе штурма — видео

Украинские силовики в результате спецоперации в Одессе освободили заложников и обезвредили злоумышленника. Однако дверь банка им открыть не удалось. Соответствующее видео, на котором запечатлено, как спецназ атакует здание, опубликовал в "Фейсбуке" депутат Верховной рады Антон Геращенко.

На кадрах видно, как бойцы спецназа штурмуют здание, однако не могут открыть дверь финансовой организации, в связи с чем проникают внутрь через окно. Дверь в итоге открыл изнутри один из полицейских.

Кроме того, на кадрах видно, как силовики высвобождают двух женщин, которых преступник держал в заложниках. Одной из потерпевших явно требовалась медицинская помощь, поскольку полицейские начали звать врачей скорой помощи. О её состоянии на данный момент ничего не известно.

Напомним, что житель Одессы в течение нескольких часов удерживал заложников, требуя один миллион долларов и вертолёт.