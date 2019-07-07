Глава ПАСЕ — о восстановлении прав российской делегации: Это не карт-бланш

Мори Паскье отметила, что Ассамблея считает диалог наиболее эффективным средством урегулирования разногласий.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье на пленарном заседании заявила, что консультативный орган рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований.

— Утверждение полномочий — это не карт-бланш, — подчеркнула Мори Паскье, напомнив, что Ассамблея предъявила Москве конкретные требования.

Она отметила, что воссоединение Крыма с РФ ПАСЕ по-прежнему считает "противоправной аннексией", и уточнила, что наиболее эффективным средством урегулирования разногласий Ассамблея считает диалог.

Отношения России и иностранных государств ухудшились на фоне ситуации на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с РФ после референдума на полуострове в 2014 году. Российская делегация была лишена части полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее очень сильно ударило по бюджету организации — Москва была одним из основных его источников.

26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации. Именно этого на протяжении всех этих лет требовала Москва. После этого Киев приостановил своё участие в заседаниях. Первоначально заявлялось, что его демарш готовы поддержать много других стран, однако на деле это оказалось не так.