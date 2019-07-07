Опубликован первый трейлер фильма "Мулан"

Фильм, как и оригинальная анимационная картина, основан на средневековой китайской балладе о Хуа Мулань.

Опубликован первый трейлер ремейка классического полнометражного мультипликационного фильма "Мулан", выпущенного в 1998 году студией Walt Disney Pictures.

Сюжет фильма разворачивается вокруг девушки Фа Мулан из Китая, которая, вместо того чтобы стать достойной невестой и принести семье "почёт", отправилась воевать с кочевниками-гуннами. Девушка идёт на этот отчаянный шаг, чтобы занять на войне место больного отца.

Переодевшись в мужчину, она отправляется в тренировочный лагерь, где ей предстоит научиться боевым искусствам, чтобы в финальной битве противостоять грозному и жестокому вождю гуннов Шань-Ю, уничтожающему на своём пути все деревни, не жалеющему ни стариков, ни детей.

Роль Мулан исполнила Лю Ифэй. Режиссёром киноадаптации стала Ники Каро, ранее стоявшая во главе драмы "Жена смотрителя зоопарка" и телевизионного сериала "Энн", современной экранизации серии книг канадской писательницы Люси Мод Монтгомери "Энн с фермы Зелёные крыши".

Фильм выйдет в прокат 25 марта 2020 года.