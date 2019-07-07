Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолёт из-за неадекватного поведения

Лидера треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого из-за неадекватного поведения не пустили в самолёт, выполнявший рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Уральских авиалиний" сообщает РИА "Новости".
— Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вёл себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании, — рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что из-за поведения "Паука" в аэропорт пришлось вызвать наряд полиции. Музыкант был передан правоохранителям.
Представитель авиакомпании подчеркнула, что пассажиру были в полном объёме возвращены деньги за приобретённый билет, за исключением сервисного сбора.
Напомним, в июне Сергея Троицкого задержали в Мытищах за повторную езду за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
53-летний Сергей Троицкий — создатель и лидер группы "Коррозия металла" — выступает под сценическим псевдонимом "Паук".
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