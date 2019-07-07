Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолёт из-за неадекватного поведения

Музыкант находился в состоянии опьянения и оскорблял представителей авиакомпании.

Лидера треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого из-за неадекватного поведения не пустили в самолёт, выполнявший рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Уральских авиалиний" сообщает РИА "Новости".

— Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вёл себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании, — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что из-за поведения "Паука" в аэропорт пришлось вызвать наряд полиции. Музыкант был передан правоохранителям.

Представитель авиакомпании подчеркнула, что пассажиру были в полном объёме возвращены деньги за приобретённый билет, за исключением сервисного сбора.

Напомним, в июне Сергея Троицкого задержали в Мытищах за повторную езду за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

53-летний Сергей Троицкий — создатель и лидер группы "Коррозия металла" — выступает под сценическим псевдонимом "Паук".