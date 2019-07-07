Врачи рассказали о консервативном лечении истерзанной девочки из Ингушетии

На постоянной связи с московскими медиками находится и. о. главы республиканского Минздрава.

Семилетняя Аиша, которая находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве со множественными серьёзными травмами, проходит консервативный курс лечения. Об этом агентству "Интерфакс" рассказали в Министерстве здравоохранения Ингушетии.

— На текущий момент Аиша находится на консервативном лечении, получает сосудистые препараты, физиотерапию, оксигенацию, — сообщили в ведомстве.

Представитель республиканского Минздрава уточнил, что тактику ведения пациентки определяет консилиум врачей центра Рошаля. Он подчеркнул, что на постоянной связи с московскими медиками находится и. о. министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.

В региональном СУ СК РФ агентству заявили, что в рамках расследования уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней проверяется работа участкового врача и представителей органов опеки и попечительства.

Напомним, 4 июля в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зажившие. Подозреваемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Сейчас ранее судимая женщина арестована на два месяца, возбуждено уголовное дело.

Вечером 5 июля девочка прибыла в Москву для лечения. В НИИ в российской столице Аиша проведёт несколько недель. Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжёлое, у девочки наблюдается омертвение пальцев кисти. Медикам, скорее всего, придётся принимать тяжёлые решения.