Новый премьер-министр Греции принесёт присягу 8 июля

Как уточняется, действующий премьер Алексис Ципрас уже успел поздравить своего преемника.

Лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис принесёт присягу 8 июля. Об этом сообщает афинское агентство новостей АМНА.

— В понедельник в 11:30 председатель парламента Никос Вуцис передаст президенту Греции Прокопису Павлопулосу результаты национальных выборов. В 13:00 состоится приведение к присяге нового премьера Кириакоса Мицотакиса, а затем будет объявлен состав правительства, — цитирует свой источник агентство.

Как уточняется, действующий премьер Алексис Ципрас уже успел поздравить своего преемника.