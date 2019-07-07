Генштаб Украины сообщил об активности российских подлодок в Чёрном море

Украинский генштаб обвинил российскую сторону в нарушении конвенции Монтрё и зафиксированной активности в Чёрном море. Об этом заявил представитель Генштаба Украины Леонид Залюбовский, сообщает "Укринформ".
— Под предлогом прохода в ремонт [российские корабли] нарушают фактически конвенцию Монтрё относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция, — заявил Залюбовский.
Кроме того, он рассказал, что под видом проведения технического обслуживания Россия якобы развернула свои подводные лодки, что противоречит положениям конвенции Монтрё. По словам представителя Генштаба, МИД Незалежной уже сообщил о данном факте в МИД Турции.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram