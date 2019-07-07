СМИ: Столкновения между полицией и протестующими прошли в Гонконге

В районе Монгкок на полуострове Коулун в Гонконге в ночь с 7 на 8 июля произошли столкновения между правоохранителями и участниками демонстрации. Об инциденте сообщает радиостанция RTHK.

Как уточняется, открытый конфликт произошёл после того, как активисты попытались перекрыть движение транспорта на улице Нэттан роуд. По предварительным данным, есть раненые и задержанные.

Напомним, протестные шествия в Гонконге начались 9 июня, когда более миллиона человек вышли на митинг против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, скрывающихся от правосудия. 12 июня рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после миллионной акции протеста. Затем из-за последующих акций правительству пришлось ещё раз отложить реализацию проекта, но протестанты требовали полного отказа от закона.

Акции продолжились 1 июля, когда протестующие взяли штурмом здание парламента, откуда полиции пришлось разгонять их слезоточивым газом. Позже стало известно, что на ремонт здания парламента после погромов может уйти до 7,7 миллиона долларов.