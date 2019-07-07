Лепс вместе с Сигалом запишут музыкальные произведения для фестиваля "Жара"

Певец Григорий Лепс объявил о записи музыкальных произведений вместе с американским актёром Стивеном Сигалом. Об этом он сообщил в "Инстаграме".

— Идёт запись произведений на фестиваль "Жара" с другом Стивеном Сигалом, — подписал совместную фотографию с актёром Лепс.

Напомним, что родившийся в США актёр и кинопродюсер Стивен Сигал в 2016 году получил российское гражданство. В августе 2018 года стало известно о его назначении спецпредставителем по гуманитарным связям с США. Отмечалось, что его должность является общественно-политической и не предполагает денежного вознаграждения.