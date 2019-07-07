В Раде команду Зеленского уличили в "ужасающей некомпетентности"

В рядах ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского царит разлад, из-за чего невозможно понять, кто и за что отвечает. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

— Вообще не понимаю, кто у них чем занимается. Я вот слушаю заявления одного, потом через полчаса другого, потом через полчаса третьего... Какой-то уровень ужасающей некомпетентности, — возмутился парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".

По словам политика, его внимание привлекла ситуация, когда в пресс-службе Зеленского Торонто назвали столицей Канады, а первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко сначала высмеяла эту ошибку, а потом сама попала в неловкое положение, назвав Гаагу столицей Голландии.

— Как это всё странно, всё ниже и ниже мы опускаемся, — посетовал Рабинович.

Ранее парламентарий заявил, что команда лидера Незалежной ограничивает его в выступлениях ради сохранения рейтинга.