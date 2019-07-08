В аэропорту рассказали подробности инцидента с участием Сергея Троицкого

Отмечается, что конфликтная ситуация возникла в процессе общения с работницей аэропорта у билетной кассы.

Лидер музыкальной группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий устроил пьяный дебош в подмосковном аэропорту Жуковский, пытаясь бросить металлическую стойку в сотрудника авиакомпании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

— Господин Троицкий приехал в аэропорт, имея на руках билет на август ... Ему была предоставлена возможность ... купить билет с датой вылета сегодняшним числом. В процессе общения с сотрудницей в билетной кассе уже возник конфликт, — приводится сообщение авиагавани.

Отмечается, что музыкант позволил себе грубые высказывания в адрес представителей авиакомпании. При последующем общении с сотрудником шоумен решил обострить конфликт, реализовывая попытку бросить в человека достаточно тяжёлую металлическую стойку.

Как ранее писал Лайф, лидера музыкальной группы "Коррозия металла" Сергея Паука Троицкого не пустили в самолёт из-за неадекватного поведения, в связи с чем сотрудникам аэропорта пришлось вызвать наряд полиции.