В результате ДТП с участием трёх автомобилей в Удмуртии погибло два человека

Два человека погибли и ещё пять пострадали из-за ДТП с участием трёх автомобилей. О произошедшем сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Как уточняется, все пострадавшие были госпитализированы.

— В 20:00 мск на 14-м километре западного обхода города Ижевска столкнулись три автомобиля. Погибли водитель ВАЗ-2114 1979 года рождения и его пассажир, личность которого пока не установлена, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По предварительным данным, погибший водитель не уступил дорогу другим автомобилистам и столкнулся с Toyota Hilux и Chevrolet Aveo.