Пьяный саратовец избил сотрудника ДПС антенной от полицейского автомобиля

Отмечается, что нетрезвый гражданин изначально был настроен довольно агрессивно.

Следователями начата проверка в связи с нападением жителя Саратова на инспектора ГИБДД, получившего удар в голову антенной от машины ДПС. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Согласно информации ведомства, 6 июля около 22:20 (мск) водитель такси вёз домой супругов с развлекательного мероприятия. Разошедшийся пьяный пассажир, выказывавший грубое и агрессивное поведение, не внял просьбам таксиста успокоиться, после чего водителю пришлось остановиться у экипажа ДПС и попросить сотрудников принять меры. Инспектор ГИБДД попросил пьяного мужчину выйти из машины, после чего пассажир попытался ударить представителя власти, однако тот уклонился от ударов.

— Разозлившись, что попытки ударить инспектора не увенчались успехом, 24-летний мужчина подбежал к служебному автомобилю ДПС, вырвал из него радиоантенну и, размахнувшись, нанёс инспектору один удар в область виска. Дальнейшие противоправные действия нарушителя были пресечены сотрудниками полиции. Инспектор ДПС, получивший травму, доставлен в лечебное учреждение, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ведомством отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка.