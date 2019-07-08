Пьяный саратовец избил сотрудника ДПС антенной от полицейского автомобиля

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Фото © Twitter / Госавтоинспекция МВД России‏

Отмечается, что нетрезвый гражданин изначально был настроен довольно агрессивно.

Следователями начата проверка в связи с нападением жителя Саратова на инспектора ГИБДД, получившего удар в голову антенной от машины ДПС. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Согласно информации ведомства, 6 июля около 22:20 (мск) водитель такси вёз домой супругов с развлекательного мероприятия. Разошедшийся пьяный пассажир, выказывавший грубое и агрессивное поведение, не внял просьбам таксиста успокоиться, после чего водителю пришлось остановиться у экипажа ДПС и попросить сотрудников принять меры. Инспектор ГИБДД попросил пьяного мужчину выйти из машины, после чего пассажир попытался ударить представителя власти, однако тот уклонился от ударов.

Разозлившись, что попытки ударить инспектора не увенчались успехом, 24-летний мужчина подбежал к служебному автомобилю ДПС, вырвал из него радиоантенну и, размахнувшись, нанёс инспектору один удар в область виска. Дальнейшие противоправные действия нарушителя были пресечены сотрудниками полиции. Инспектор ДПС, получивший травму, доставлен в лечебное учреждение, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ведомством отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка.

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