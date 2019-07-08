Будущий премьер Греции пообещал упорно работать, чтобы ускорить рост экономики

Будущий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, возглавляющий победившую на досрочных парламентских выборах партию "Новая демократия", пообещал усердно работать для обеспечения роста экономики, снижения налогов и увеличения инвестиций.

— С сегодняшнего дня начинается сложная, но красивая борьба. Страна гордо поднимает голову, а мы закатываем рукава. Новое правительство будет усердно работать. Престиж республики и [её] учреждений будет восстановлен, — цитирует политика ТАСС.

В своём твиттере Мицотакис обратился к тем, кто не поддержал его на выборах, и пообещал, что приложит все силы для того, чтобы переубедить их. Он также заявил, что уверен в своих силах и намерен выполнить возложенную на него "великую миссию".

Ранее Лайф писал, что избранный премьер-министр Греции принесёт присягу 8 июля.