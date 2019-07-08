В четвёртый день Универсиады в Неаполе сборная России завоевала 19 медалей

По общему числу наград россияне продолжают удерживать за собой первое место, согласно соревновательной таблице.

В четвёртый день Всемирной летней универсиады 2019 года, проходящей в итальянском городе Неаполе, российские спортсмены завоевали 19 медалей.

В четверг организаторы соревновательного мероприятия разыграли 30 медалей, из которых российские спортсмены завоевали пять золотых, пять серебряных и девять бронзовых наград.

После четырёх дней соревнований Россия имеет в копилке 43 медали, из которых восемь золотых, пятнадцать серебряных и двадцать бронзовых. Первое место остаётся за сборной Японии, завоевавшей 19 золотых медалей при сумме в 41. Вторую строчку занимают США со счётом 11/23 медали, на третьем месте расположился Китай, имея 11/15 медалей.

Напомним, что по итогам третьего соревновательного дня Всемирной летней универсиады Россия также занимала четвёртое место по сумме золотых медалей и первое — по общему медальному зачёту.