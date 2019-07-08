У офиса "Рустави 2" проходит акция протеста после брани в адрес руководства РФ

Возле здания телеканала "Рустави 2" в Тбилиси проходит акция протеста после нецензурных высказываний ведущего канала Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина.

Участники акции требуют увольнения скандального ведущего, а также отмечают, что не покинут свои места и намерены разработать план действий.

Отметим, что ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в самом начале авторской программы "Постскриптум" более минуты позволял себе нецензурные выражения в адрес российского лидера. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила случившееся, а премьер страны Мамука Бахтадзе назвал заявления Габунии "провокацией".