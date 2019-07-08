Миссия Германии и Румынии выполнит совместный наблюдательный полёт над Россией

Члены совместной миссии Германии и Румынии 8–12 июля проведут наблюдательный полёт над Россией на самолёте Ан-30 в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда" со ссылкой на главу российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По предварительным данным, полёт стартует с аэропорта Кубинка.

— Самолёт наблюдения Ан-30 относится к классу самолётов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Он сам и установленная на нём аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором, — отмечает издание.

Как уточняется, российская сторона, в свою очередь, совершит такой же полёт над территорией Литвы.

Ранее сообщалось, что с 1 по 5 июля российские наблюдатели в рамках договора планировали провести полёт над территорией Германии.