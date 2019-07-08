"Роскачество" разработало стандарт классификации зернового хлеба

Отмечается, что новые требования должны поступить в Росстандарт уже в августе текущего года.

Эксперты "Роскачества" вывели классификацию зернового хлеба. Об этом сообщается на сайте организации.

Разработанная концепция классификации мультизернового хлеба приводит единый стандарт, согласно которому продукт обязан содержать три и более видов зерна, а его допустимая влажность должна быть не менее 19%. Зерновой хлеб отличается похожим стандартом, за исключением правила о содержании двух и более видов зерна. А хлеб из цельнозерновой муки должен готовиться из цельнозерновой или обойной муки.

Согласно мнению вице-президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, стандарты производства зернового хлеба должны сочетать в себе некую рамочность вместе с опережающими тенденциями, идущими по пути потребительского спроса.

— Создание единой классификации будет способствовать развитию здоровой конкуренции на рынке: подделать продукт, "мимикрирующий" под полезный, но фактически таким не являющийся, теперь будет сложнее. Это простимулирует рост продаж добросовестных производителей, — приводятся в тексте слова исполнительного директора Руспродсоюза Дмитрия Вострикова.

По его словам, потребитель также получит выгоду от данной инициативы, поскольку с её введением рынок обещает стать более прозрачным, а покупателя, соответственно, будет сложнее ввести в заблуждение.

Отмечается, что требования к продукции хлебопекарной промышленности будут предоставлены в Росстандарт уже в августе.

Напомним, что ранее "Роскачество" проводило оценку самого полезного мультизернового хлеба. В исследовании участвовало 11 марок хлеба в различных ценовых диапазонах.