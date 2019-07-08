Посольство РФ: У задержанных в Мексике россиян могли быть подложные документы

Задержанные в аэропорту Канкуна 14 россиян могли использовать подложные документы для въезда на территорию Мексики. Соответствующее заявление распространило российское диппредставительство.
‼️ О ситуации с недопуском в Канкун граждан с российскими паспортами pic.twitter.com/Bs6Pn0m7ZK— Embajada de Rusia (@EmbRusiaMexico) July 7, 2019
— Данные лица будут отправлены обратно ближайшими рейсами, — отметило в "Твиттере" ведомство.
Ранее Лайф сообщал, что в Мексику не пустили 14 туристов с российскими паспортами.
За последние дни это уже второй случай, когда группе людей с документами РФ отказывают во въезде в аэропорту Канкуна. Ранее пограничники задержали 10 человек, прибывших рейсом авиакомпании Azur Air.
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