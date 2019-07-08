В Берлине в возрасте 100 лет умер кинопродюсер Артур Браунер

Немецкий продюсер Артур Браунер ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом сообщает AP.

Кинодеятель скончался 7 июля в Берлине. В списке его работ числятся сотни фильмов, некоторые из них были посвящены холокосту — как, например, лента "Бабий яр" 2002 года, рассказывающая о массовом убийстве евреев нацистами в 1941 году.

Артур Браунер родился в Польше в еврейской семье. Он пережил холокост и Вторую мировую войну, после чего перебрался в Западную Германию, став одним из самых известных продюсеров послевоенного кино.