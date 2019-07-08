СМИ: Саудовская авиакомпания отказалась покупать Boeing 737 MAX в пользу Airbus

Первые лайнеры от европейского концерна перевозчик может получить уже в 2021 году.

Саудовская авиакомпания Flyadeal решила отказаться от покупки самолётов Boeing 737 MAX, сделав выбор в пользу продукции Airbus. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что компания планировала приобрести 50 лайнеров Boeing, а с американским производителем были достигнуты договорённости. Однако сейчас Flyadeal решила приобрести такое же количество самолётов Airbus A320.

Первые лайнеры от европейского концерна перевозчик может получить уже в 2021 году.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта 2019 года в Эфиопии, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.

После этих инцидентов страны мира решили запретить полёты лайнеров данного типа.