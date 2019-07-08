В Таджикистане в ходе этапирования от отравления скончалось 13 человек

Причиной отравления стал хлеб, которым поделился с 16 товарищами один из заключённых. Позже медикам удалось спасти лишь троих из них.

Тринадцать заключённых скончались от отравления в ходе этапирования в колонии, расположенные в южной части Таджикистана. Об инциденте сообщает местное информационное агентство "Ховар".

Причиной отравления стал хлеб, которым поделился с 16 товарищами один из заключённых. Конвойные знали о наличии у него трёх единиц хлебобулочного изделия и дали согласие на их хранение.

Позже медики смогли спасти лишь троих, остальные 13 человек погибли. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело и расследует все обстоятельства произошедшего.

— Через полчаса после употребления все 16 заключённых, употребивших данный хлеб, почувствовали себя плохо, по прибытии в Душанбе в 18:20 их состояние ухудшилось, они уже были в бессознательном состоянии. В 18:25 на место прибыли специальные бригады скорой помощи для оказания медицинской помощи, — сообщили в Генпрокуратуре страны.

За последние несколько месяцев это уже второй инцидент с участием осуждённых в Таджикистане. Ранее группа заключённых устроила бунт в колонии строгого режима в Вахдате, в ходе инцидента были убиты 32 человека.