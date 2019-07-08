Страховые взносы в ФСС будут завязаны на теории вероятностей

Схему платежей по страховым случаям планируется привести в соответствие с принципами ОСАГО.

Фонд социального страхования (ФСС) вводит в эксплуатацию систему бонус-малус при расчёте размера социальных взносов. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

— Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчёте стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше, — говорится в сообщении.

На текущий момент размер платежей, перечисляемых работодателями в ФСС, составляет 2,9% от зарплаты каждого сотрудника. Сам же трудящийся получает компенсацию в случае временной нетрудоспособности из средств фонда. Это касается и выплат родственникам погибшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания работника.

Расчёт предполагается сформулировать благодаря балансу системы тарификации — приведением в соответствие уровня страхового тарифа текущему уровню риска, внедрением системы бонус-малус и сплетением размера тарифа с мероприятиями по повышению безопасности труда.

По заявлению пресс-службы фонда, возможность нетрудоспособности или гибели сотрудников завязана на статистических данных и теории вероятностей.

Перерасчёт тарифов в соответствии с математической статистикой запланирован на мероприятиях правительства по реализации Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и властей на 2018–2020 годы.