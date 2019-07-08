На Курилах поисковики нашли останки советского воина

Сделать это удалось благодаря стальному шлему, на который среагировал металлоискатель.

На курильском острове Шумшу поисковики нашли останки советского воина, личность которого пока не установлена. Об этом сообщает региональное отделение организации "Поисковое движение России" в "Инстаграме".

— В районе танкового рва, который опоясывает подходы к высоте 165, поисковик Алексей Бурундуков обнаружил погибшего советского солдата. Воин был найден благодаря стальному шлему, на который сработал металлоискатель, — говорится в сообщении.

При этом в предыдущие годы в этом месте удавалось находить лишь предметы амуниции советских воинов. Поисковики продолжают свою работу. Отмечается, что эксгумацией займётся вторая группа активистов.