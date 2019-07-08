Стало известно, когда состоится встреча правительства и оппозиции Венесуэлы

Представители оппозиции и Правительства Венесуэлы проведут встречу в Барбадосе на этой неделе. Соответствующее заявление сделал МИД Норвегии, выступающей посредником в переговорах между сторонами.

— Мы сообщаем, что представители основных игроков на политической арене Венесуэлы решили продолжить переговорный процесс при посредничестве Норвегии, — отметили в сообщении.

Ранее стало известно, что представители оппозиционного лидера Хуана Гуайдо согласились принять участие во встрече с представителями правительства страны на территории Барбадоса.