Стало известно, когда состоится встреча правительства и оппозиции Венесуэлы

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Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / Juan Guaidó, © Nicolás Maduro

Представители оппозиции и Правительства Венесуэлы проведут встречу в Барбадосе на этой неделе. Соответствующее заявление сделал МИД Норвегии, выступающей посредником в переговорах между сторонами.

Мы сообщаем, что представители основных игроков на политической арене Венесуэлы решили продолжить переговорный процесс при посредничестве Норвегии, — отметили в сообщении.

Ранее стало известно, что представители оппозиционного лидера Хуана Гуайдо согласились принять участие во встрече с представителями правительства страны на территории Барбадоса.

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