Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus

126

Фото © Facebook/minpromtorg

Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.

По мотоциклу работа идёт в плановом режиме. Я думаю, что о появлении прототипа можно говорить не ранее чем к 2021 году, — отметил Мантуров.

Он также подчеркнул, что в данный момент ведётся поиск концептуального решения. При этом большинство разработчиков склоняется к тому, что это будет электромотоцикл. В разработке примет участие концерн "Калашников".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×