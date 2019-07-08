Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.

— По мотоциклу работа идёт в плановом режиме. Я думаю, что о появлении прототипа можно говорить не ранее чем к 2021 году, — отметил Мантуров.

Он также подчеркнул, что в данный момент ведётся поиск концептуального решения. При этом большинство разработчиков склоняется к тому, что это будет электромотоцикл. В разработке примет участие концерн "Калашников".