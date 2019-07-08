В Ростовской области иномарка влетела в ЛЭП, пострадало семь человек

В результате столкновения автомобиля Chevrolet Lanos с линией электропередачи (ЛЭП) на трассе Азов — Ейск в Ростовской области пострадало семь человек, пять из которых — несовершеннолетние. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.

В числе пострадавших оказались 29-летний водитель авто, 18-летний пассажир и пятеро подростков от 13 до 16 лет, среди которых три мальчика и две девочки.

По данным правоохранителей, у пострадавших незначительные травмы. Ведётся расследование инцидента.