Определены регионы с самыми высокими и низкими доходами населения

Самые высокие доходы в России были зафиксированы в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, а наиболее низкие показатели у жителей Тувы, Алтая и Карелии. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на исследование экономических величин населения регионов.
В топ-10 по числу наиболее высоких показателей доходов также входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.
Отмечается, что в числе субъектов РФ, в которых больше всего граждан, живущих за чертой бедности, находятся Якутия, Красноярский край и Камчатка. Наиболее плачевное положение наблюдается в Туве и Ингушетии.
Авторы рейтинга подчёркивают, что первая десятка рейтинга в 2,5 раза опережает по доходам последнюю десятку, учитывая градацию цен в регионах.
Составление рейтинга проводилось на основе соотношения медианных (серединный уровень) месячных доходов на душу населения в регионе к необходимому набору товаров и услуг в конкретном субъекте РФ в 2018 году.
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