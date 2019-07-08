ВЦИОМ: Более 70% россиян считают регистрацию брака обязательной

Отмечается, что 94% опрошенных считают оптимальным возрастом для заключения брака 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.

Большинство россиян уверены в том, что брак должен быть официально зарегистрирован. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения после проведения опроса 4 июля 2019 года.

По их данным, обязательность регистрации семейных отношений поддерживают 77% жителей России.

Как уточняет ТАСС, особенно популярно такое мнение у людей старше 60 лет (84%). Также с этим солидарна молодёжь от 19 до 24 лет (17%) и от 25 до 34 лет (18%). Ещё 11% высказали похожее мнение, однако они не рассматривают регистрацию брака как обязательную меру для создания семьи.

Отмечается, что 94% опрошенных считают оптимальным возрастом для заключения брака 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.

Обсуждая тему развода, 56% опрошенных заявили, что подобное решение нужно принимать, учитывая отдельную ситуацию, ещё 30% думают, что развод возможен при фактическом распаде семьи, а ещё 10% принципиально не рассматривают возможность развода.

Среди причин, способных изменить решение подать заявление на развод, россияне назвали невозможность "поделить" детей (34%) и финансовую зависимость одного из супругов (25%).

Опрошенные заявили, что подтолкнуть к разводу могут бедность и отсутствие возможности обеспечивать домочадцев (46%), измены и ревность одного из влюблённых (22%), эгоизм и непонимание в паре (21%).

Ранее стало известно, в каком возрасте россияне чаще всего вступают в брак и в каких регионах страны чаще всего разводятся.